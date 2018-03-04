أمام حكومة نتنياهو 14 يوما للبقاء والا انتخابات في 26 يونيو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه أمام حكومة بنيامين نتنياهو 14 يوماً كمهلة لحل مشكلة عفو المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

ووفقا ليديعوت، فان لم يتوصل نتنياهو الى حل حول تجنيد اليهود المتدينين خلال 14 يوما لكي يتنسنى لوزير المالية موشية كحلون للمصادقة على ميزانية "اسرائيل"، فلن يبقى امام نتانياهو سوى اجراء انتخابات عامة مبكرة بتاريخ 26 يونيو.

و أوضحت الصحيفة أن قانون حل الكنيست سيطرح للتصويت الأسبوع المقبل لتبكير موعد الانتخابات في نهاية يونيو.

من جانب اخر قالت القناة العبرية الثانية، إنه في ظل الأزمة حول مشروع قانون التجنيد لليهود المتدينين فالاعتقاد السائد الآن لدى أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذهاب لانتخابات مبكرة في شهر يونيو المقبل".

وكان وزير المالية بحكومة الاحتلال "موشيه كحلون" هدد بحل الحكومة إن لم يتم إيجاد حل لقانون تجنيد المتدينين.

وأشارت القناة الثانية العبرية إلى أن كحلون هاتف رئيس الوزراء نتنياهو اول أمس الجمعة، وطلب منه أن يتم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2019 في الموعد المحدد بعد أسبوعين.

ووفقاً للقناة العبرية، فقد هدد كحلون نتنياهو بأنه في حالة عدم المصادقة على الميزانية سيضطر لحل الحكومة والذهاب للانتخابات.

وجاءت المكالمة بين كحلون ونتنياهو في أعقاب طلب الأحزاب المتدينة تأجيل التصويت على الميزانية حتى يتم حل أزمة قانون التجنيد لليهود المتدينين، الأمر الذي رفضه كحلون.

وفي أعقاب تهديد كحلون، سيضطر رؤساء الأحزاب المتدينة التوجه للحاخامات ليشرحوا لهم الأزمة في داخل الحكومة، وفي حالة رفض الحاخامات تهديد كحلون فحينها ستكون الحكومة "الإسرائيلية" أمام أزمة حقيقية.