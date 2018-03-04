رقم قياسي عالمي لسباح عمره 99 عاماً

سجل السباح الأسترالي جورج كورونيس -الذي سيحتفل ببلوغه مئة عام الشهر المقبل- رقما قياسيا عالميا في سباق 50 مترا للسباحة الحرة في فئته العمرية خلال التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب الكومنولث المقبلة.

وكان كورونيس المشارك الوحيد بمجموعته للمرحلة العمرية (100-104 أعوام) وسجل 56.12 ثانية في شوط واحد بمركز جولد كوست للألعاب المائية الذي سيستضيف منافسات السباحة في دورة ألعاب الكومنولث المقبلة ما بين الرابع و15 أبريل/نيسان القادم.

وأقيم السباق الأربعاء قبل انطلاق التصفيات العادية لإتاحة الفرصة لكورونيس لمحاولة كسر الرقم القياسي المسجل بهذه المرحلة العمرية باسم البريطاني جون هاريسون عام 2014 (دقيقة واحدة و31.19 ثانية).

وأبدى السباح العجوز سعادته بهذه الفوز، وقال إنه شعر فقط ببعض التوتر والارتباك بسبب أصوات الحشود التي قدمت لمكان العرض لمتابعة السباق.

يُذكر أن كورونيس غادر المسابح في سن مبكرة بداية الحرب العالمية الثانية، ثم عاد لممارسة رياضته المفضلة في سن الثمانين.