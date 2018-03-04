"واللا العبري": قطاع غزة يستعد لاحتفال "اسرائيل" وأمريكا ب14 مايو

قال موقع "واللاه نيوز" الإخباري العبري ان تاريخ 14 مايو المقبل يوم اعلان امريكا نقل سفاراتها من تل ابيب للقدس سيكون من اهم الايام الاحتفالية في تاريخ "اسرائيل"، وفي هذا اليوم سيلقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خطاباً احتفالياً، وكذلك السفير الامريكي في "اسرائيل" ديفيد فريدمان.

و لم يستبعد الموقع العبري أن يفاجئ الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجميع ويحضر لــ "اسرائيل" للاحتفال بنقل السفارة للقدس.

و لفت الموقع العبري أن للحفلة الكبرى في "اسرائيل" سيكون مضاد يكمن في احتجاجات كبيرة، مشيراً الى أن أهم منطقة تستعد لهذا اليوم هي قطاع غزة، حيث بدأ فعلياً التحضير لهذا اليوم 14مايو، من خلال التحضير لمسيرات ستنطلق من قطاع غزة نحو السياج الفاصل مع "اسرائيل"، ويمكن ان يتحول هذا اليوم ليوم غضب على "اسرائيل".

علاوة على، فإن هذا التاريخ 14 مايو يوم نقل السفارة الامريكية للقدس فهو ايضا يوم النكبة الفلسطينية، والذي يأتي بمناسبة اعلان اقامة "اسرائيل"، فجميع الفصائل الفلسطينية تحيي يوم النكبة الذي طردت فيه "اسرائيل" مئات الآلاف الفلسطينيين لخارج فلسطين.

و وفقاً للموقع العبري، فإن 14 مايو المقبل سيكون الفلسطينيون في حالة غضب لسببين، أحدهما نقل السفارة الامريكية للقدس، و الآخر بمناسبة يوم النكبة، لذلك سيكون هناك دافع كبير في صفوف الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات التي ستنطلق من مدن وقرى قطاع غزة نحو السياج الفاصل.

و أوضح الموقع العبري أن الاستعدادات لهذا اليوم بدأت فعلياً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، نشر الناشط الغزي أحمد ابو ارتيما، احد منظمي المسيرات صوراً لمسيرة شهر مايو 2011 حيث تظاهر فلسطينيون على السياج الفاصل لهضبة الجولان المحتلة، حيث اظهرت الصور خيم اقيمت على حدود قطاع غزة للمرابطة بها.