مانشستر سيتي يؤكد صدارته بتخطي تشيلسي

واصل المتصدّر فريق مانشستر سيتي المضي قدماً نحو ضمان إحراز اللقب في وقت مبكّر، بتغلّبه على ضيفه "حامل اللقب" تشيلسي بهدف نظيف مساء الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 78 نقطة في الصدارة، وبفارق 19 نقطة عن مطارده مانشستر يونايتد الذي يلتقي مساء الاثنين مع كريستال بالاس في ختام المرحلة، أما تشيلسي فتجمّد رصيده عند 53 نقطة في المركز الخامس، وبات يبتعد عن صاحب المركز الرابع توتنهام بفارق 5 نقاط.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا تعديلين على تشكيلته الأساسية، فلعب أولكسندر زينتشينكو، وإيميريك لابورت مكان دانتي، وفنسان كومباني، فيما تواصل غياب البرازيلي فرناندينيو للإصابة، ولعب مكانه في مركز لاعب الارتكاز، الدولي الألماني إلكاي جوندوجان.

بدوره، واصل أرسنال مسلسل السقوط، وتلقى هزيمة جديدة خارج دياره أمام برايتون بهدفين لواحد، على ملعب "ويذدين ستاديوم".

وسجل ثنائية برايتون لويس دانك، وجلين موراي في الدقيقتين السابعة، و26 على التوالي، بينما أحرز بيير إيمريك أوباميانج هدف أرسنال الوحيد بالدقيقة 43.

ورفع برايتون رصيده مع مديره الفني كريس هيوتون إلى 34 نقطة في المركز العاشر، وقطع خطوة كبيرة نحو البقاء، بينما تجمد رصيد أرسنال الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي بالبريمييرليج عند 45 نقطة بالمركز السادس، بعد سقوط جديد مع مدربه الفرنسي أرسين فينجر الذي عاش 90 دقيقة تحت حصار اللافتات من مشجعي "الجانرز" المطالبين برحيله.