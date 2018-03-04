محرز يبعث رسالة خاصة إلى عشاقه عبر انستغرام

تحدث النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنكليزي لأول مرة منذ الأزمة التي تسبب فيها فشل انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حين اختفى اللاعب لمدة 10 أيام كاملة وغاب عن تدريبات ليستر سيتي ومباراتين له في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ يوم 29 يناير/كانون الثاني، قبل أن يعود إلى بيت "الثعالب" في التاسع من شهر فبراير/ شباط الماضي.

واستغل محرز فرصة قيادته ليستر سيتي لتعادل ثمين أمام بورنموث يوم السبت على أرض ملعبه "كينغ باور" كي يعبّر عن سعادته بالهدف الذي سجله مانحاً التعادل لفريقه (1/1) في الوقت القاتل.

وقال محرز في تصريحات بعد المباراة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ليستر سيتي: "المباراة كانت صعبة جداً خاصة أننا كنا متأخرين بهدف في الشوط الأول"، مضيفاً: "الشوط الثاني كان أفضل، وسنحت لنا الكثير من الفرص ولكننا لم نسجل".

وتابع اللاعب المميز: "أعتقد أنه في هذا النوع من المباريات، عندما يكون اللعب مغلقاً، تحتاج إلى ضربة حرة أو القيام بشيء صعب"، وختم: "رأيت الحارس مائلاً قليلا إلى يمين المرمى وقمت بتجريب حظي".

وكان النجم العربي قد أنقذ فريقه ليستر سيتي من خسارة محققة، وذلك حين سجل هدفاً بطريقة رائعة في شباك نادي بورنموث، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول محرز في أكثر من مناسبة صناعة هدف التعادل لزملائه أو التسجيل بنفسه لكن الحظ عانده أكثر من مرة، بعدما كان الضيوف قد تقدموا على ملعب "كينغ باور" بهدفٍ في الدقيقة 35 عن طريق كينغ.

وحصل ليستر سيتي، على ضربة حرة في الدقيقة 97، أي بعد انتهاء الوقت الأصلي بسبع دقائق، فانبرى لها النجم الجزائري وسدد بطريقة ذكية على الرغم من أنها لم تكن قريبة جداً.

وأطلق محرز كرة يسارية خادعة حين استغل التمركز الخاطئ للاعبي بورنموث في الحائط البشري، ليفشل الحارس البوسني المتألق أزمير بيغوفيتش في إنقاذ مرماه، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات، خاصة أن التعادل جاء في وقتٍ قاتل ظن فيه الجميع أن الأمور انتهت.

وغابت "التغريدات" عن الحساب الشخصي للاعب رياض محرز منذ يوم 29 يناير الماضي، لكنه عاد ونشر تغريدة جديدة له مساء الأحد قال فيها: "لهذا السبب أحب كرة القدم..لا يجب الاستسلام أبداً".

ودفع المستوى الرائع الذي ظهر به محرز خلال مباراة بورنموث، مديره الفني الفرنسي كلود بويل للثناء عليه، وقال بعد المباراة: "محرز لاعب مهم بالنسبة لنا، هو يثبت دائماً أنه عنصرٌ إيجابي في الفريق وأنا سعيد من أجله لأنه يسعى لتقديم الأفضل للنادي".

تحدث النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنكليزي لأول مرة منذ الأزمة التي تسبب فيها فشل انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حين اختفى اللاعب لمدة 10 أيام كاملة وغاب عن تدريبات ليستر سيتي ومباراتين له في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ يوم 29 يناير/كانون الثاني، قبل أن يعود إلى بيت "الثعالب" في التاسع من شهر فبراير/ شباط الماضي.

واستغل محرز فرصة قيادته ليستر سيتي لتعادل ثمين أمام بورنموث يوم السبت على أرض ملعبه "كينغ باور" كي يعبّر عن سعادته بالهدف الذي سجله مانحاً التعادل لفريقه (1/1) في الوقت القاتل.

وقال محرز في تصريحات بعد المباراة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ليستر سيتي: "المباراة كانت صعبة جداً خاصة أننا كنا متأخرين بهدف في الشوط الأول"، مضيفاً: "الشوط الثاني كان أفضل، وسنحت لنا الكثير من الفرص ولكننا لم نسجل".

وتابع اللاعب المميز: "أعتقد أنه في هذا النوع من المباريات، عندما يكون اللعب مغلقاً، تحتاج إلى ضربة حرة أو القيام بشيء صعب"، وختم: "رأيت الحارس مائلاً قليلا إلى يمين المرمى وقمت بتجريب حظي".

وكان النجم العربي قد أنقذ فريقه ليستر سيتي من خسارة محققة، وذلك حين سجل هدفاً بطريقة رائعة في شباك نادي بورنموث، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول محرز في أكثر من مناسبة صناعة هدف التعادل لزملائه أو التسجيل بنفسه لكن الحظ عانده أكثر من مرة، بعدما كان الضيوف قد تقدموا على ملعب "كينغ باور" بهدفٍ في الدقيقة 35 عن طريق كينغ.

وحصل ليستر سيتي، على ضربة حرة في الدقيقة 97، أي بعد انتهاء الوقت الأصلي بسبع دقائق، فانبرى لها النجم الجزائري وسدد بطريقة ذكية على الرغم من أنها لم تكن قريبة جداً.

وأطلق محرز كرة يسارية خادعة حين استغل التمركز الخاطئ للاعبي بورنموث في الحائط البشري، ليفشل الحارس البوسني المتألق أزمير بيغوفيتش في إنقاذ مرماه، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات، خاصة أن التعادل جاء في وقتٍ قاتل ظن فيه الجميع أن الأمور انتهت.

وغابت "التغريدات" عن الحساب الشخصي للاعب رياض محرز منذ يوم 29 يناير الماضي، لكنه عاد ونشر تغريدة جديدة له مساء الأحد قال فيها: "لهذا السبب أحب كرة القدم..لا يجب الاستسلام أبداً".

ودفع المستوى الرائع الذي ظهر به محرز خلال مباراة بورنموث، مديره الفني الفرنسي كلود بويل للثناء عليه، وقال بعد المباراة: "محرز لاعب مهم بالنسبة لنا، هو يثبت دائماً أنه عنصرٌ إيجابي في الفريق وأنا سعيد من أجله لأنه يسعى لتقديم الأفضل للنادي".