كاميرا صغيرة بعدستين تتحدى عمالقة التصوير

كشفت شركة "ريلو" الأمريكية عن إصدار جديد من كاميراتها الذكية "ريلو 360"، والتي تميزت بدعم أكبر لمنصات الهواتف الذكية، واستخدام أوسع لمزايا الذكاء الاصطناعي، في حين أكدت الشركة أنه سيمكن للمستخدمين تحميل التحديثات الجديدة على الإصدارات السابقة من الكاميرا.

ويعتبر الدخول لعالم "أندرويد" من أهم التحديثات البرمجية التي رافقت الإصدار الجديد من الكاميرا، حيث كانت الكاميرا "ريلو 360" تدعم أجهزة الآيفون والآيباد فقط، دون أي دعم لمنصات التشغيل الأخرى، حيث أصبح تطبيق "rylo" متوافراً حالياً بميزاته كاملة على متجر "جوجل بلاي ستور".

كما سيمكن للمستخدم أن يصور من خلال التطبيق لقطات فيديو بزوايا مختلفة، تبدو بعد تصويرها كأنها صُورت على حامل ثلاثي، حيث سيمكن للمستخدم أن يختار من خلال التطبيق زاوية التصوير، وستقوم الكاميرا بعزلها في لقطة احترافية مذهلة، في حين سيمكن للمستخدم أن يحدد هدفاً للكاميرا يمكن لها أن تتبعه خلال التصوير، وهي من الميزات الاحترافية الهامة في التصوير الرياضي.

ويتميز الإصدار الجديد من الكاميرا بزاوية أكبر، حيث ستمتلك عدستا الكاميرا قدرة التصوير بزاوية 208 درجات، بدقة تصوير فائقة الدقة 4K، مع قدرة المستخدم على التصوير بأكثر من دقة، والتعديل عليها من خلال التطبيق ومشاركتها على مواقع التواصل، أو إرسالها إلى إحدى الخدمات السحابية، وإجراء التعديلات الاحترافية على المادة، في برامج تحرير الفيديو المتخصصة.

ووفقاً لما أعلنته شركة "ريلو" في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن الإصدار الجديد من الكاميرا سيأتي مع عرض مجاني، يتضمن ملحقات احترافية للكاميرا، حيث ستأتي الكاميرا مع عصا سيلفي، ومسند تثبيت على الدراجات، ووسائل النقل المختلفة، كما سيمكن تثبيت هذه القاعدة على الخوذة التي يرتديها الرياضيون لتصوير أحداثهم اليومية.

يشار إلى أن الكاميرا متوافرة حالياً للبيع المباشر بسعر 499 دولاراً أمريكياً، شامل للعرض المجاني الذي سيتضمن ملحقات احترافية خاصة بالكاميرا.