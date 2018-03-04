مُغردون فلسطينيون يباركون #عملية_عكا ويؤكدون استمرار الانتفاضة

تفاعل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #عملية_عكا في أعقاب عملية الدهس البطولية التي نفذها شابٌ فلسطيني في مدينة عكا، صباح اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة أربعة إسرائيليين، فيما أُصيب منفذ العملية بعد إطلاق شرطة الاحتلال الرصاص عليه.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو أظهرت لحظة تنفيذ العملية، وأكدوا على "أن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل لردع الاحتلال الإسرائيلي، واستعاد الحقوق الفلسطينية".

الناشط وليد الدردساوي كتب على صفحته في تويتر:"ما زال العمل البطولي المُقاوم يلاحق المحتل في كل مدينة وقرية ليثبت للجميع اننا لن نفرط بحقوقنا وأن فلسطين لن تحرر الا بمداد من الدماء والعمليات".

وقال، أيمن الهسي على صفحته في تويتر:"عملية بطولية في عكا، غضب من رجل فلسطيني بسبب انتهاكات العدو المستمرة السيئة بحق الفلسطينيين".

كما وكتب موسى عليان على صفحته الشخصية:" من جديد يخرج #أمجاد_الضفة ليؤكدوا أن #انتفاضة_القدس انطلقت ولن تهدأ، ومؤكدين أن هذه الانتفاضة مستمرة باستمرار وجود هذا الاحتلال على هذه الأرض".

وكتب داود أبو ضلفة :"لا يزال العمل الفدائي المقاوم حاضراً في ظل ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم بشعة بحق الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية، كما أن الفلسطينيين لم ينسوا دماء الشهيد البطل أحمد جرار".

وقال الناشط محمد الحلاق :"ما زال العمل البطولي المقاوم يلاحق المحتل في كل مدينة وقرية لثبت للجميع اننا لن نفرط بحقوقنا واطين لن تحرر الا بمداد من دماء وعمليات".

وغرَّد محمد ابو عائد، قائلاً: "عملية عكا رسالة واضحة للجميع بأن السلاح لازال مشرعاً وأن الوصول لرقاب المحتل لازال ممكناً .. إن كان هناك احتلال فرديف وجوده #المقاومة وليس #التطبيع معه.".

اما الناشط معاذ رجب قال عبر حسابه :"مشاهدتك لفيديو #عملية_عكا كفيل بأن يعدّل مزاجك السيئ لفرح كبير.. بيشفي الغليل".

وقال الناشط هلال وائل :"إن عمليات الدهس تعود من جديد، هذه المرة في الداخل المحتل، الثورة مستمرة".

في السياق، باركت حركتا الجهاد الإسلامي و(حماس) عملية عكا البطولية، مؤكدتا أنها تأتي تأكيدا على إصرار شعبنا الفلسطيني على المقاومة ومواجهة الاحتلال دفاعاً عن نفسه وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية التي استهدفت جنود الاحتلال في مدينة عكا المحتلة، واشادت بمنفذها البطل.

وأكدت الحركة في بيان صحفي على "استمرار المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الغاصب لأرضنا ومقدساتنا والرد على جرائمه بحق أهلنا وأبناء شعبنا".

وقالت الحركة "إن حكومة الاحتلال وجيشها المجرم يتحملان المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على السياسات والإجراءات العدوانية والإرهابية التي تستهدف كل أبناء شعبنا".

من جانبها، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي "إن فاتورة الحساب مع العدو مفتوحة، وتطول كلما استمر في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته".

وأضاف برهوم: وإننا إذ نحيي هذا العمل المقاوم لنحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل النتائج المترتبة على استمرار سياساتها العنصرية المتطرفة.

كما، دعا برهوم أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته إلى الاستمرار في المقاومة وانتفاضة القدس وتطوير أدواتها ووسائلها، ووضع حد لكل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.

وتشهد المدن الفلسطينية احتجاجات عارمة منذ اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

ما زال العمل البطولي المقاوم يلاحق المحتل في كل مدينة وقرية لثبت للجميع اننا لن نفرط بحقوقنا واطين لن تحرر الا بمداد من دماء وعمليات ..#عملية_عكا pic.twitter.com/O1M8O7mwMp — محمد الحلاق _ #غزة (@4wl7IK0ldlpIdqM) March 4, 2018

#عملية_عكا هي دليل أن بوصلة الشعب الفلسطيني الثائر لن تتغير بتغير الظروف و لن تتأثر بالزمن و المكان ????

#الانتفاضة_مستمرة#ثائرون_فلسطينيون — سندس الشريف (@sondos2200143) March 4, 2018

سلام تعظيم لأولئك الأبطال الذين حملوا على عاتقهم ان يحيوا جذوة الجهاد ..

فبين فينة وأخرى يهبون بعمل مقاوم يحيي فينا روح المقاومة.#عملية_عكا — bilal ismail (@bilalbeebo26) March 4, 2018

مشاهدتك لفيديو #عملية_عكا كفيل بأن يعدّل مزاجك السيئ لفرح كبير ...



بيشفي الغليل ???????????? — معاذ رجب - #غزة (@Moaz_Rajab) March 4, 2018

"



عمليات الدهس تعود من جديد ????

هذه المرة في الداخل المحتل

الثورة مستمرة ✌????



"#عمليه_عكا — helal wael (@helal_wael_) March 4, 2018