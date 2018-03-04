ميسي يصل لـ600 هدف مع برشلونة والأرجنتين

سجل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الهدف 600 في مشواره مع ناديه وبلاده الأحد، عندما أحرز الهدف الأول في مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وهز ميسي الشباك بتسديدة من ركلة حرة في الزاوية العليا في الدقيقة 26، ليفتتح التسجيل في مواجهة قمة الترتيب ليمنح برشلونة التقدم 1-صفر في الشوط الأول.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 24 هدفا، وهو هداف المسابقة عبر العصور أيضا. ويعد ميسي أيضا الهداف الأبرز في تاريخ برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وسجل اللاعب الأرجنتيني (30 عاما) 539 هدفا مع برشلونة بجميع المسابقات، و61 هدفا مع المنتخب الوطني.