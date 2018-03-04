بتكوين تتراجع لكنها فوق 11 ألف دولار

هبطت عملة بتكوين الأكثر شهرة بين العملات الافتراضية، في تداولات اليوم، لكنها بقيت فوق حاجز 11 ألف دولار.

وتراجع سعر بتكوين 1% إلى 11190 دولارا خلال تداولات اليوم، بقيمة سوقية عند 189.25 مليار دولار.

كما هبطت عملة إيثيريوم بنحو 1.55% إلى 848.99 دولارا، بينما تراجعت عملة ريبل بنسبة 0.8% إلى 0.9 دولار.

وتتعرض العملات الافتراضية بين الحين والآخر لموجات هبوط حادة، مع تنامي المخاوف بشأن مخاطرها خصوصا مع توالي التحذيرات بشأنها.

وكان آخر تلك التحذيرات عندما قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، قبل يومين، إن العملات الافتراضية قد تقتل المستخدمين بطريقة مباشرة إلى حد ما.

وأشار غيتس إلى الطريقة التي تستخدم بها عملات إلكتروني لشراء عقاقير مخدرة مثل فينتانيل الأفيون الصناعي.

وقد دفعت زيادة قيمة العملات الإلكترونية الحكومات في شتى أرجاء العالم إلى دراسة تأثيرها على الاقتصاد والمواطنين.