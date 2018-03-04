تقرير: 96 اعتداءً على "الأقصى" و"الإبراهيمي" فبراير الماضي

أكدت وزارة الأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية، تعرض المسجد الأقصى في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لعشرات الاعتداء والانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، إلى الكشف عن تسعة مخططات تهويدية، تمثلت بقيام ما تسمى "شركة تطوير القدس"، الجهة المُشرفة على أعمال تهويد مغارة "القطن" الواقعة في شارع السلطان سليمان تحت البلدة القديمة بالقدس، بين بابي العامود والساهرة.

بالإضافة إلى شروع الاحتلال في بناء منطقة للصلاة للنساء والرجال معاً عند حائط البراق، ووضع مخطط لإقامة متنزه في "جبل الزيتون" المطل على القدس القديمة يربط بين موقعين استيطانيين لليهود في داخل الطور بمدينة القدس المحتلة.

ونوهت الوزارة، إلى استمرار الاحتلال في بناء شبكة طرق لتوسيع مستوطنات تمهيداً لمخطط "القدس الكبرى، وانتهى من وضع اللبِنة الأولى لإقامة مجمع سياحي تهويدي ضخم على أنقاض حي المجاهدين في الجهة الغربية من ساحة البراق المطلة على المسجد الأقصى، ونصب برج مراقبة على مدخل "باب العامود"، واقامته لأكبر تجمع سياحي تهويدي يطل على "الأقصى".

كما أشارت إلى أنه من ضمن الانتهاكات، ما أعلنت عنه "لجنة الأسماء" في بلدية الاحتلال بالقدس، عن إطلاق 43 اسماً يهوديا جديداً على شوارع في أحياء يقطنها الفلسطينيون بالمدينة.

وأوضحت الأوقاف الفلسطينية في تقريرها، أن الاحتلال لا زال يمارس سياسة الاعتقال والابعاد عن المسجد الاقصى لموظفيه وسدنته، حيث ما زالت الشرطة الإسرائيلية تعرقل أكثر من 20 مشروعاً من مشاريع الإعمار والترميم التي تنفذها لجنة اعمار المسجد الاقصى.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الأوقاف بمنع سلطات الاحتلال رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 45 وقتا، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، كما مارست سياسة التهويد المستمر والتدخل بشؤونه ومطالبته "لاستحداثات تهويدية احتلالية تمثلت بمطالبته ببناء حجر بدل الجهة الموجودة في الساحة الجنوبية".

وقالت الأوقاف، إن "العقلية الاحتلالية تعمل جاهدة لإلغاء طابع هذه المدينة وجعلها يهودية الأرض واللغة، وتسعى لتهويدها حجراً حجراً، ولتهجير سكانها منها، وتمارس كافة أشكال والتضييق والاستفزاز؛ في هدم للبيوت ومصادرة للممتلكات وسحب للهويات".

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45 في المائة، وآخر لليهود بمساحة 55 في المائة، جاء هذا التقسيم بعد حادثة "مجزرة الحرم الإبراهيمي".

وتسمح إسرائيل للمصلين المسلمين بدخول الجزء الخاص بهم في الحرم طوال أيام السنة، فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص باليهود في 10 أيام فقط في السنة، وذلك خلال الأعياد الإسلامية، وأيام الجمعة، وليلة القدر من شهر رمضان، فيما تسمح لليهود بدخول القسم المخصص لهم طوال أيام السنة، وبدخول الحرم كله خلال بعض الأعياد اليهودية.