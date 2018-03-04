الجهاد الإسلامي وحماس تباركان عملية عكا البطولية

باركت حركتا الجهاد الإسلامي و(حماس) عملية عكا البطولية، مؤكدتا أنها تأتي تأكيدا على إصرار شعبنا الفلسطيني على المقاومة ومواجهة الاحتلال دفاعا عن نفسه وأرضه ومقدساته مهما بلغت التضحيات.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية التي استهدفت جنود الاحتلال في مدينة عكا المحتلة، واشادت بمنفذها البطل.

وأكدت الحركة في بيان صحفي على "استمرار المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الغاصب لأرضنا ومقدساتنا والرد على جرائمه بحق أهلنا وأبناء شعبنا".

وقالت الحركة "إن حكومة الاحتلال وجيشها المجرم يتحملان المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على السياسات والإجراءات العدوانية والإرهابية التي تستهدف كل أبناء شعبنا".

من جانبها، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي "إن فاتورة الحساب مع العدو مفتوحة، وتطول كلما استمر في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته".

وأضاف برهوم: وإننا إذ نحيي هذا العمل المقاوم لنحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل النتائج المترتبة على استمرار سياساتها العنصرية المتطرفة.

كما، دعا برهوم أبناء شعبنا وفصائله ومكوناته إلى الاستمرار في المقاومة وانتفاضة القدس وتطوير أدواتها ووسائلها، ووضع حد لكل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.

وأصيب ظهر اليوم الأحد أربعة جنود إسرائيليين بجراحٍ مختلفة إثر تعرضهم لعملية دعس في مدينة عكا المحتلة شمال فلسطين المحتلة، فيما أُصيب منفذ العملية برصاص شرطة الاحتلال.