قيادة الجهاد الإسلامي تلتقي الوفد الامني المصري في غزة

التقى صباح اليوم وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يضم كلاً من الشيخ نافذ عزام والأستاذ خالد البطش، مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواح سامح نبيل في مقر إقامة الوفد بمدينة غزة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض شامل لمجمل الوضع الفلسطيني والوضع الانساني الذي يمر به قطاع غزة.

وقد أكد الجانبان على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لرأب الصدع وتطبيق المصالحة الداخلية.

من جانبه، أعرب وفد الحركة عن شكره للدور المصري، مشدداً على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالجانب الإنساني وتكثيف الجهود التي تبذل لحل الأزمات الانسانية التي يمر بها قطاع غزة بما في ذلك العمل على فتح معبر رفح البري.

وأكد الوفد رفض الحركة التام وإدانتها لأي مساس بأمن واستقرار وسيادة مصر .

وأطلع الوفد الأمني وفد الجهاد على الاتصالات واللقاءات التي يجريها الوفد المصري لتذليل العقبات وإزالة الموانع بهدف العمل على تنفيذ ما اتفق عليه بين حركتي فتح وحماس لتسليم الحكومة وحل المشكلات بما يحقق التزام كل طرف بمسؤوليات وفق الاتفاقات التي تم توصل إليها برعاية مصرية كريمة.

كما جرى استعراض التهديدات الإسرائيلية، وأكد وفد الحركة على الالتزام بوقف اطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه في العام 2014 ، وأطلع وفد الحركة الوفد المصري على مجمل الاعتداءات الإسرائيلية .