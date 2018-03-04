عهد التميمي تستعد لتقديم امتحان الثانوية العامة في المعتقل

أفادت مؤسسة الضمير الفلسطينية في اتصال مع الحدث أن الأسيرة عهد التميمي تستعد لتقديم امتحان الثانوية العامة من داخل سجون الاحتلال.

وبحسب الضمير فإن عشرة أسيرات سيخضعن لاختبار شهادة الثانوية العامة وهن: منار شويكي وهدية عريمات ولمى البكري وراما جعابيص وملك سليمان وإسراء جابر وشاتيلا أبو عيادة وناريمان وتحرير أبو سرية وياسمين أبو سرور بالإضافة إلى الأسيرة عهد التميمي .

وتحولت عهد التميمي إلى إيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة.