تناولوا العسل والثوم .. النتيجة ستدهشكم

في أفلام الرعب، يعرف الثوم بأنه قاهر مصاصي الدماء، لكن طبقا لدراسات علمية حديثة تؤكد ان الثوم هو عدو للإنفلوانزا والسرطان وأمراض القلب وضغط الدم! كما يعد هذا المكون الأكثر استخداما في تحضير الأطباق في جميع أنحاء العالم نظرا لنكهته اللذيذة.

وبحسب موقع FHFN يوصي الأطباء بتناول الثوم لأنه يساعد جسم الإنسان في القضاء على المشاكل الصحية اليومية مثل الحمى، الإسهال، البرد والانفلونزا، لدغات البق والالتهابات الفطرية، كما يمكنه أيضا أن يحارب أعراض هشاشة العظام ومرض السكري وتضخم البروستات.

فالثوم لا غنى عنه لتقوية مناعة الجسم والتخلص من السموم. نظرا لأهمية هذا المكون، سنقدّم لكم وصفة الثوم والعسل التي ستساعدكم في القضاء على الأمراض خصوصا، وأن هذين المكونين يعتبران من أهم العناصر التي تقوي مناعة الجسم.

فكل ما عليكم فعله هو فرم حصين أو 3 من الثوم ومزجها مع ملعقة واحدة من العسل، تناولوا هذا الخليط كل يوم على معدة فارغة وستلاحظون تأثيراته الإيجابية على صحتكم من ناحية النشاط ومحاربة الأمراض.