القوى ترفض الرسوم الجديدة على اشتراكات الكهرباء مسبقة الدفع

التقت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح صباح اليوم، بمدير شركة توزيع الكهرباء وطاقم الإدارة بالشركة احتجاجًا على الرسوم الجديدة التي فرضتها الشركة على اشتراكات مسبق الدفع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا بالقطاع وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والتي لا تتجاوز وصلها للمواطنين سوى ساعات محددة.

وشددت القوى على ضرورة تراجع مجلس إدارة الشركة عن القرارات الأخيرة، واستنكرت فرضها في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة.

وسلمت القوى إدارة الشركة رسالة خطية بهذا المضمون، وحذرت في الوقت ذاته من إجراءات احتجاجية قد تنفذها القوى ومعها جماهير شعبنا إذا استمرت الشركة في فرض هذه الرسوم وعدم التراجع عنها.