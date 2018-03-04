ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

طالبت الشركة بالتراجع عنها

القوى ترفض الرسوم الجديدة على اشتراكات الكهرباء مسبقة الدفع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:18 - 04 مارس 2018
شركة توليد الكهرباء شركة توليد الكهرباء
مشاركة

التقت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح صباح اليوم، بمدير شركة توزيع الكهرباء وطاقم الإدارة بالشركة احتجاجًا على الرسوم الجديدة التي فرضتها الشركة على اشتراكات مسبق الدفع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا بالقطاع وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والتي لا تتجاوز وصلها للمواطنين سوى ساعات محددة.

وشددت القوى على ضرورة تراجع مجلس إدارة الشركة عن القرارات الأخيرة، واستنكرت فرضها في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة.

وسلمت القوى إدارة الشركة رسالة خطية بهذا المضمون، وحذرت في الوقت ذاته من إجراءات احتجاجية قد تنفذها القوى ومعها جماهير شعبنا إذا استمرت الشركة في فرض هذه الرسوم وعدم التراجع عنها.

متعلقات