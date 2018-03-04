شيخ إماراتي يهدي لاعبة "إسرائيلية" هدية فاخرة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن لاعبة "إسرائيلية" شاركت في بطولة رياضية في الإمارات حصلت على "هدية فاخرة" قدمها "أحد الشيوخ المحليين" في الإمارات، سلمها إياها "أحد كبار مسؤولي المخابرات الإماراتية".

وشاركت اللاعبة "الإسرائيلية" سارة كوبليوف ضمن منتخب "إسرائيل" للشباب في رياضة الـ "جيوجيتسو" لفنون القتال، "نالت تشجيعا بفضل مستواها وقدم لها أحد المسؤولين الكبار في المخابرات الإماراتية لدى مغادرتها المطار ساعة فاخرة هدية".

وأضاف الموقع أن المنتخب "الإسرائيلي" "حقق إنجازات لافتة خلال البطولة المقامة في أبو ظبي"، والتي انطلقت الجمعة في دورتها التاسعة وافتتحها رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي نهيان بن زايد آل نهيان.

وأشار إلى أن لاعبيْن "إسرائيليين" حصلا على الميدالية الذهبية "فيما فاز باقي أفراد المنتخب بـ 4 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية"، لافتا إلى أنه "لم يتم أداء النشيد الوطني "الإسرائيلي" "هتكفا" خلال مراسم منح الميداليتين رغم أن منتخب "إسرائيل" لاقى معاملة جيدة من منظمي البطولة".

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة الخارجية "الإسرائيلية" على موقع فيسبوك صورة يظهر فيها مسؤولون إماراتيون إلى جانب لاعبي المنتخب "الإسرائيلي"، وعلق بالقول: "حقق أبطال "إسرائيل" في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين بالإمارات نتائج رائعة واستطاعوا حصد 13 ميدالية منها اثنتان ذهبية. وشارك في البطولة 20 رياضيا "إسرائيليا". مبروك لأبطالنا على وافر الإنجازات".