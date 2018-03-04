صور: وفد تركي يطلع على خدمات الوفاء بغزة

زار وفد تركي رفيع المستوى من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولي – تيكا ” “TIKA مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي ومركز الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة بهدف الاطلاع على خدماتها.

وترأس الوفد مساعد منسق برنامج فلسطين في تيكا أ. محمد اتشاي ومساعد مدير المشاريع - مكتب غزة م. رائد قشطة فيما كان في استقبالهم من الوفاء المدير العام لجمعية الوفاء الخيرية أ. تيسير البلتاجي ومدير مركز الوفاء لرعاية المسنين م. بسمان العشي والمدير الطبي لمشفى الوفاء د. أيمن البدري ومدير المشاريع م. بسمان صائب الزعانين.

ورحب المدير العام لجمعية الوفاء أ. تيسير البلتاجي بالوفد التركي وأثنى على جهود الرئاسة والحكومة والشعب التركي الشقيق في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهل غزة بشكل خاص.

وقدم تيسير البلتاجي للوفد الزائر نبذة تعريفية عن الخدمات الفريدة التي تقدمها جمعية الوفاء من خلال برامجها المختلفة المتمثلة بمركز الوفاء للمسنين الذي تأسس عام 1980 ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي الذي تأسس في عام 1996.

وشرح البلتاجي ظروف الجمعية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وما تعانيه من عدم المقدرة على تقديم خدماتها وتوسيع دائرة اهتماماتها اضافة الى قلة امكانياتها ومواردها خاصة بعد تدمير مقرات المستشفى إبان العدوان الأخير على غزة عام 2014.

من جهته ، أشاد رئيس الوفد التركي أ. محمد تشاي ببرامج الوفاء النوعية والجهود المبذولة في خدمة المرضى من ذوي الإعاقة الحركية والادراكية في مستشفى الوفاء وكبار السن في مركز الوفاء مبدياً في الوقت نفسه رغبته الشديدة في دعم الخدمات التي وصفها " بأنها خدمات نبيلة "









