سلطة النقد تستعد لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي 2018

عقدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، في الضفة الغربية وقطاع غزة اجتماعاً موسعاً لكافة الجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع المصرفي الفلسطيني للأطفال والشباب 2018.

ضم الاجتماع، رؤساء أقسام الأنشطة الطلابية لدى مديريات وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية، وممثلين عن جمعية البنوك والمصارف، والشبكة الفلسطينية للإقراض ومؤسسات الإقراض، والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات النهائية للأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018 والتي تنطلق فعالياته في الـ11 حتى الـ15 من الشهر الجاري، في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، وفي فندق اللايت هاوس في قطاع غزة.

وتشمل فعاليات الأسبوع المصرفي إقامة معرض بنك افتراضي لتعريف الأطفال والشباب بالخدمات والمنتجات المصرفية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات موظفي البنوك ومؤسسات الإقراض للمدارس وتخصيص ساعة من دوام فروع البنوك وبعض مؤسسات الإقراض لاستقبال طلبة المدارس مع أهاليهم لتعريفهم على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، كما سيتم توزيع منشورات تثقيفية وتوعية في الجوانب المصرفية.

من جانبه أكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون على أن سلطة النقد وبالتعاون مع شركائها وللعام السادس على التوالي تسعى لأن تقدم من خلال فعالية الأسبوع المصرفي أفكاراً جديدة تعمل على تبسيط وتسهيل المفاهيم والعمليات المصرفية في سبيل تعزيز ورفع المستوى المصرفي لدى فئات الشباب والأطفال.

وأثنى فرعون على جهود كافة الجهات المشاركة في تطوير وإنجاح الفعالية من خلال تعاونهم المثمر والبناء.

وشدد مدير دائرة النشاط الثقافي والعلمي في وزارة التربية والتعليم الأستاذ حامد أبو مخو على ضرورة تعزيز طرق التواصل بين الشركاء في الفعالية بما يزيل العقبات والمعيقات التي واجهت تنفيذ الفعالية في الأعوام السابقة، مؤكداً على أهمية الفعالية في تعزيز المعرفة والثقافة المصرفية وتنمية الاتجاهات لدى الطلبة في مستقبلهم التعليمي.

يُشار إلى أن الأسبوع المصرفي هي فعالية عالمية سنوية تقام في نفس التاريخ في معظم دول العالم، وتعمل سلطة النقد على تنظيمها بالتعاون مع شركائها بهدف رفع مستوى الوعي المالي والمصرفي لدى جيل الأطفال والشباب، وتأهيلهم للتعامل مستقبلاً مع المؤسسات المالية والمصرفية.