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الاتصالات

وسط ظروف إنسانية صعبة

اعتصام مهندسي العقود بالأونروا يدخل يومه الثامن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:23 - 04 مارس 2018
مهندسين مهندسين
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يواصل مهندسو العقود بالأونروا اليوم الاحد، ولليوم الثامن على التوالي ، اعتصامهم داخل وخارج مقر الاونروا  لثني مدير عمليات الاونروا للتراجع عن قراره الأسبوع الماضي بإيقاف عقود 95 مهندساً يعملون منذ 7 سنوات .

الاتصالات لحل قضية المهندسين لا تزال خجولة حتى اللحظة، رغم ان فعاليات المعتصمين متواصلة, دفعتهم لتأجيل الاضراب عن الطعام لعدة أيام أخرى لترك المجال للأطراف للتدخل لحل قضيتهم .

ظروف إنسانية سيئة يعيشها 20 مهندساً معتصمين داخل مقر الاونروا ورفضوا المغادرة منذ 8 أيام ، وسط مطالبات للفصائل ولاتحاد الموظفين لمساعدتهم في إيجاد حل عادل لقضيتهم بعد وعود بثبيت 40 مهندسا منهم سابقاً.

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