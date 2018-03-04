اعتصام مهندسي العقود بالأونروا يدخل يومه الثامن

يواصل مهندسو العقود بالأونروا اليوم الاحد، ولليوم الثامن على التوالي ، اعتصامهم داخل وخارج مقر الاونروا لثني مدير عمليات الاونروا للتراجع عن قراره الأسبوع الماضي بإيقاف عقود 95 مهندساً يعملون منذ 7 سنوات .

الاتصالات لحل قضية المهندسين لا تزال خجولة حتى اللحظة، رغم ان فعاليات المعتصمين متواصلة, دفعتهم لتأجيل الاضراب عن الطعام لعدة أيام أخرى لترك المجال للأطراف للتدخل لحل قضيتهم .

ظروف إنسانية سيئة يعيشها 20 مهندساً معتصمين داخل مقر الاونروا ورفضوا المغادرة منذ 8 أيام ، وسط مطالبات للفصائل ولاتحاد الموظفين لمساعدتهم في إيجاد حل عادل لقضيتهم بعد وعود بثبيت 40 مهندسا منهم سابقاً.