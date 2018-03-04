التجمع الإعلامي : (63) انتهاكاً "إسرائيليا" بحق الصحفيين خلال فبراير

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة المحاصر خلال شهر فبرير الماضي.

وأوضح التجمع الإعلامي في تقرير الحريات الصادر عنه عن شهر فبراير، أن هذه الانتهاكات تصاعدت تحديداً خلال تغطية الأحداث والمواجهات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال وعزمه نقل سفارة بلاده إليها، حيث بلغت تلك الانتهاكات أكثر من (٦٣) انتهاكاً.

وبين التجمع، أن الاعتداءات الاسرائيلية تمثلت خلال شهر شباط الماضي بالاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاعتداء المباشر والاستهداف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمنع من التغطية والملاحقة.

وجاءت الانتهاكات على النحو التالي (5): حالات اعتقال، (12) احتجاز، (7) منع من التغطية، (3) تمديد اعتقال ومحاكمة، (2) إصابات بالرصاص، (22) إصابات برضوض وحالات اختناق وبشظايا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، (4) اقتحام منازل، ( (2 منع تنظيم مؤتمرات صحافية، (4) اعتداءات المستوطنين، (2) منع سفر.

فيما ذكر التجمع في تقرير، أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (29) صحفيا بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر فبراير المنصرم كل من أحمد العرابيد ، وياسر العرابيد اللذان يعملان في إذاعة الحرية، وعبد المحسن شلالدة الذي يعمل في "شبكة قدس الإخبارية"، والصحفي محمد علوان، الذي جرى تمديد اعتقاله لمدة 96 ساعة قبل أن يتم الافراج عنه لاحقاً.

فيما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي للصحفي همام حنتش، ومددت اعتقال الصحافية بشرى الطويل للمرة الثانية لمدة 4 شهور.

اما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فتواصلت سياسة الاستدعاء والاحتجاز، حيث رصد التجمع الاعلامي (5) انتهاكات فقط بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، تمثلت في احتجاز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، عضو الهيئة الادارية في التجمّع الاعلامي الديمقراطي الصحافي حمزة حمّاد، واستدعاء والتحقيق مع مدير تحرير وكالة "النهار" الإخبارية المحلية هاني الأغا قبل أن يتم إطلاق سراحهما. فيما منع مكتب الإعلام الحكومي القائمين على قناة "طيف" للمرأة الفلسطينية من إقامة الاحتفال بانطلاق القناة في منتجع الشاليهات بمدينة غزة.

كما قررت محكمة الجنايات الكبرى في نابلس، ردّ قضية مراسل فضائية "الأقصى" الصحافي طارق أبو زيد لعدم اختصاصها في التهمة التي يحاكَم بها. بينما منع "أمن الرئاسة" مصور قناة "رؤيا" الأردنية محمد شوشة من دخول المقاطعة في رام الله .

وفيما يلي تفصيل لأهم الانتهاكات:

أولا: الانتهاكات الإسرائيلية:

٢/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم فعالية احياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف والتي دعت لها الحملة الوطنية لرفع الاغلاق عن البلدة القديمة.

٥/٢/٢٠١٧: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي أحمد العرابيد (28 عاما) الذي يعمل في إذاعة الحرية والاعتداء عليه بالضرب، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله ومصادرة هويته، وتدمير محتويات المنزل.

٤/٢/٢٠١٨: مستوطنون يعتدون على الطواقم الصحفية (طاقم تلفزيون فلسطين - ساري العويوي- طاقم فضائية معا المراسلة دعاء الاطرش) بالشتم والدفع والطرد في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل بعد تغطيتهم للوقفة التضامنية مع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.

٥/٢/٢٠١٨: جيش الاحتلال يقتحم منزل الصحفي محمود خلوف في بلدة برقين في جنين.

٥/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز المصور الصحفي ناصر اشتية في قرية كفل حارس بقلقيلية ومنعة من التصوير.

٨/٢/٢٠١٨: محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، تجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي ولمدة ستة شهور، بحق الصحافي الحرّ همام حنتش (26 عاماً). وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تجديد الاعتقال بحق همام القابع في سجن النقب علماً أنّه معتقل منذ 15 شباط/ فبراير 2017.

٩/٢/٢٠١٨: الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي تجاه مصور تلفزيون "الغد العربي" منذر الخطيب ويصيبه في ساقه، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

٩/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز المصوّر الحرّ محمود مطر مرتين لمنعه من التصوير، أثناء تغطيتهم المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

٩/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تستهدف مصور وكالة "اسوشيتد برس" نجيب الرازم برصاصة معدنية أصابته في ساعده، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

٩/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز خمسة مصوّرين لمنعهم من تغطية فعالية ضد مصادرة الأراضي في قرية المزرعة الغربية قرب رام الله. وهم: المصوّر الحرّ جهاد بركات، مصوّر وكالة "الأناضول" التركية هشام أبو شقرة، مصوّر صحيفة "الحياة الجديدة" عصام الريماوي، مصوّر قناة "رؤيا" الأردنية محمد شوشة والمصوّر الحرّ محمد شريتح.

٩/٢/٢٠١٨: شرطة الاحتلال تحتجز رئيس الهيئة الادارية لمؤسسة "الضمير" الصحافي عبد اللطيف غيث وتقتاده الى مركز المسكوبية قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد التوقيع على كفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيكل.

١٣/٢/٢٠١٨: سلطات الاحتلال تُمدد اعتقال الناشطة الحقوقية والأسيرة المحررة بشرى الطويل إداريًا لمدة 4 شهور، كما أصدرت المحكمة قراراً بأن يكون هذا التمديد هو الأخير، حيث يكون موعد الإفراج عنها في شهر تموز المقبل؛ وفق ما أعلنت شبكة "أنين القيد" الحقوقية.

١٣/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي ياسر مجدي العرابيد 24 عاما من مدينة رام الله، والذي يعمل صحفياً في إذاعة (صوت الحرية). بعد مداهمة منزله في رام الله. وهو شقيق الصحفي احمد العرابيد الذي اعتقله قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله قبل أسبوع.

١٥/٢/٢٠١٨: موقع التواصل الاجتماعي الشهير" فيسبوك"، لاحق ومنع عشرات الحسابات الفلسطينية التي نشرت صورة الشهيد أحمد نصر جرار الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ومن بين الحسابات المستهدفة حسابات تعود لصحفيين ونشطاء معروفين.

١٥/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل الصحافي في "شبكة قدس الإخبارية" عبد المحسن شلالدة، بعد اقتحام منزله في بلدة سعير جنوب مدينة الخليل.

١٥/٢/٢٠١٧: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على طاقم فضائية "الغد العربي" الذي ضم المراسل ضياء حوشية والمصوّر منذر الخطيب، قبل استهدافهما بقنابل الغاز بشكل مباشر، خلال تغطيتهما فعالية ضد مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان في بلدة بيتا.

١٥/٢/٢٠١٨: إصابة الصحفي طارق خمايسة مصور فضائية النجاح في الخليل بقنبلة غاز بركبته جراء استهدافه بشكل مباشر ومتعمد من قوات الاحتلال " .

١٨/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تقتحم منزل المصور الصحفي مصعب شاور ومصور صحيفة "الحدث" في مدينة الخليل فجرا وتفتشه وتدمر محتوياته، دون معرفة الأسباب.

١٨/٢/٢٠١٨: سلطات الاحتلال ترفض منح الصحفي مجدي العرابيد تصريح لاستكمال علاجه في القدس، بأمر ومنع من مخابرات الاحتلال.

٢٠/٢/٢٠١٨: جيش الاحتلال يقتحم منزل مصور صحيفة "الحدث” مصعب شاور في مدينة الخليل ويسلمه بلاغاً للمراجعة.

٢١/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتدي على المصورين الصحفيين وتطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم خلال تغطيتهم لوقفة تضامنية مع الأسرى امام معتقل عوفر.

٢١/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل المراسل في فضائية "القدس" محمد سامي علوان بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال تغطيته فعالية تضامنية مع الناشط منذر عميرة أمام معسكر "عوفر" الإسرائيلي.

٢١/٢/٢٠١٨: المحكمة الإسرائيلية في معسكر عوفر” الإسرائيلي تمدد اعتقال الصحفي محمد سامي علوان لـ 96 ساعة، بتوصية من الضابط الإسرائيلي المسؤول عن المنطقة".

٢٢/٢/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز طاقمي وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومكتب تلفزيون فلسطين في طوباس، قرب معبر بيسان التجاري الاحتلالي في الأغوار الشمالية، وتم مصادرة بطاقات الهوية الشخصية للطاقمين المكون من أربعة أشخاص، ثم قاموا باحتجاز سيارة التلفزيون، وطلبوا منهم القدوم إلى المعبر.

٢٤/٢/٢٠١٨: شرطة الاحتلال تعتقل مدير مؤسسة "إيليا" الصحافي أحمد الصفدي واعتدت عليه بالضرب، أثناء منعها إقامة حفل عشاء لصحافيين مقدسيين في مطعم فيلاديلفيا في القدس، بحجة أن "العشاء نشاط سياسي محظور".

٢٥/٢/٢٠١٨: سلطات الاحتلال تمنع الصحفي أكرم النتشة من السفر عبر معبر الكرامة خلال توجهه الى بريطانيا ضمن الحملة الدولية لفتح شارع الشهداء في الخليل.

٢٨/٢/٢٠١٨: إدارة موقع "فايسبوك" (Facebook)، تغلق صفحة "كل الحقيقة للجماهير" الاخبارية نهائياً، بتهمة نشر فيديوهات وصور تحرّض على الاحتلال.

ثانيا: تفاصيل الانتهاكات الداخلية:

٦/٢/٢٠١٨: محكمة الجنايات الكبرى في نابلس، تقرر ردّ قضية مراسل فضائية "الأقصى" الصحافي طارق أبو زيد لعدم اختصاصها في التهمة التي يحاكَم بها، على خلفية منشورات له على "فايسبوك" .

٦/٢/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية "أمن الرئاسة" تمنع مصور قناة "رؤيا" الأردنية محمد شوشة من دخول المقاطعة لتغطية احتفالية القدس عاصمة الشباب العربي والإسلامي لعام 2018، بحجة "انتقاده الرئاسة" على صفحته الخاصة على "فايسبوك".

١١/٢/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية " المباحث العامة" في شمال غزة، تحتجز عضو الهيئة الادارية في التجمّع الاعلامي الديمقراطي الصحافي حمزة حمّاد حوالي سبع ساعات، وتحقّق معه على خلفية مشاركته في نشاط تضامني مع سوريا بعد إسقاط طائرة "اف 16" الإسرائيلية.

١٤/٢/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية " الأمن الداخلي" في مدينة خانيونس، تحقق مع مدير تحرير وكالة "النهار" الإخبارية المحلية هاني الأغا، حول منشوراته على حسابه على "فايسبوك".

١٨/٢/٢٠١٨: مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، يمنع القائمين على قناة "طيف" للمرأة الفلسطينية التي تبث برامجها عبر قناتها على "يوتيوب" و"فيسبوك" من إقامة الاحتفال بانطلاق القناة في منتجع الشاليهات في مدينة غزة.