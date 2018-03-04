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25 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 04 مارس 2018
المسجد الاقصى المبارك المسجد الاقصى المبارك
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جددت مجموعات من المستوطنين، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالات محلية، بأن ما يقارب 25 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة.

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