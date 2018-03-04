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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:26 - 04 مارس 2018
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين عُرف منهم، الشابان محمد زياد رداد، والأسير المحرر نضال بلال عجاج، بعد مداهمة منزليهما فجر اليوم، في بلدة صيدا قرب طولكرم .

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عرفات درباس، وزوجته وابنه يحيى، بعد مداهمة منزلهم فجر اليوم في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حمدان من حي أم الشرايط جنوب البيرة، إضافة لاعتقالها الشاب عبد الرحيم إبراهيم أبو أسعد، بعد اقتحامها لبلدة إذنا غربي مدينة الخليل

 

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