الطقس: ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً ومغبراً أحيانا مع ظهور الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.