ترامب يعلن الحرب التجارية على أوروبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض ضرائب على السيارات الأوروبية المستوردة في حال أقدمت دول الاتحاد الأوروبي على رفع الرسوم الجمركية ضد الشركات الأمريكية.

كما أعلن ترامب مؤخرا عن نية الإدارة الأمريكية فرض رسوم إضافية على واردات الولايات المتحدة من مواد الصلب والألمنيوم من بلدان الاتحاد الأوربي تصل إلى 25% من القيمة العامة للمشتريات، وذلك ردا على الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات أمريكية تعمل في الاتحاد اعتبرها ترامب في تغريدة له اليوم على تويتر بأنها رسوم ضخمة جدا.

أضاف ترامب في تغريدته : "في حال قرر الاتحاد الأوروبي رفع القيمة الجمركية على الشركات الأمريكية والتي هي بالأصل باهظة، ببساطة سنفرض ضرائب على سياراتهم التي تدخل بلادنا مجانا".

وأوضح ترامب أن الأوروبيين يجعلون من المستحيل أن تباع السيارات الأمريكية في أسواقهم بينما تدخل سياراتهم السوق الأمريكية من دون رسوم جمركية، ما اعتبره خللا تجاريا كبيرا، ويجب تصحيحه.

وذكر ترامب في تغريدة أخرى على تويتر أن لدى الولايات المتحدة عجزا تجاريا سنويا بقيمة 800 مليار دولار، عازيا هذا الأمر إلى السياسات التجارية الحمقاء التي انتهجتها الولايات المتحدة مع العديد من بلدان العالم من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي، ما أفضي إلى توفير وظائف إضافية في بلدانهم على مدار سنوات، مستغلين، بحسب ترامب، حماقة الرؤساء الأمريكيين أسلافه.

وردا على توجهات ترامب قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان الخميس الماضي :" إننا نعرب عن أسفنا الشديد لهذه الخطوة، التي تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأمريكية.. لن نجلس بلا حراك بينما صناعتنا تتعرض لإجراءات غير عادلة تعرض آلاف الوظائف الأوروبية للتراجع سندافع في الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحنا".