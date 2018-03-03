محمد صلاح يواصل إبداعه في الدوري الانجليزي

واصل محمد صلاح سجله التهديفي المميز، وقاد ليفربول للفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد والتقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد قبل مواجهتهما في ملعب "أولد ترافورد" السبت المقبل.

لكن يونايتد يملك فرصة العودة إلى المركز الثاني، إذا فاز خارج ملعبه على كريستال بالاس الاثنين.

وسجل صلاح هدف فريقه الأول في الدقيقة 40، وهو الهدف رقم 24 له في الدوري هذا الموسم، ليقاسم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير صدارة هدافي المسابقة.

وعندما منح صلاح مهاجم منتخب مصر ليفربول التقدم في الدقيقة 40، كان هذا هو هدفه 32 في الموسم الحالي بجميع المسابقات، وسابع مباراة على التوالي يهز فيها الشباك.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، أنهى السنغالي ساديو ماني لعبة منظمة، بتسجيل الهدف الثاني لليفربول.