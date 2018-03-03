الاحتلال يهدد: لا تلعبوا بالنار فجميع قادة "حماس" مستهدفين

قالت مصادر فلسطينية للقناة العبرية الثانية، إن وفد المخابرات المصرية الذي زار قطاع غزة نقل رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة لقادة "حماس".

وأضافت القناة العبرية أن "الرسالة الإسرائيلية أكدت أنه سيكون هناك رد إسرائيلي لم يسبق له مثيل إذا جرى أي تصعيد جديد من قطاع غزة".

ووفقاً للقناة العبرية فإن رسالة "إسرائيل" لحركة "حماس" مضمونها "لا تلعبوا بالنار، فجميع قادة حماس مستهدفين".

وأشارت إلى أن "الوفد المصري أبلغ قادة حماس أنه في حالة أي تصعيد ضد إسرائيل ستوجه ضربة قوية لقطاع غزة حتى إن وصل الأمر للإطاحة بحكم حماس في القطاع، ولا يوجد أحد من قادة حماس محصن".

تأتي رسالة الاحتلال الإسرائيلي عقب انفجار عبوة فلسطينية في جنود الاحتلال بالقرب من السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فيما عرف باسم (كمين العلم).