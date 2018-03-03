بدء المناورات الاسرائيلية الامريكية "جينفر كوبرا " غداً

تبدأ، غدا الأحد، مناورات ضخمة يشارك فيها آلاف الجنود من الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، تحاكي حربا شاملة تتعرض خلالها إسرائيل لهجمات صاروخية من جميع الجبهات.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن 2500 جندي أمريكي، بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى، سيشاركون في التمرين لـ"تحسين الجاهزية بهدف التصدي للتهديدات الصاروخية".

وسيحاكي التمرين وصول قوات أمريكية إلى الأراضي المحتلة، إثر تعرضها لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة وسيناريوهات متعددة للتعامل معه من خلال استخدام منظومات مختلفة مثل "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"باتريوت".

ووصل إلى الأراضي المحتلة 2500 جندي أمريكي، بالإضافة إلى عشرات الآليات العسكرية للمشاركة في المناورات العسكرية التي يطلق عليها اسم "جنيفر كوبرا" التي تنطلق غدا وتستمر لمدة أسبوعين.

وتشمل التدريبات هبوط قوات جوية داخل الخطوط عن طريق طائرات هيلكوبتر وطائرات مسيرة على متن السفينة.