إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أطلق شخص النار على نفسه، السبت، أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وفقا لمصدر أمني مطلع على الحادثة في تصريح لـCNN.

من جهته نشر الحرس الرئاسي الأمريكي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "الحرس الرئاسي يستجيب لتقارير إصابة شخص بجراح نتيجة إطلاق النار على نفسه على السياج الشمالي للبيت الأبيض".

أما نائب السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض فاكتفى بالقول إنه على علم بما جرى وأطلع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجها أي أسئلة حول هذا الأمر على الحرس الرئاسي، الذي قال في تغريدة لاحقة، قال فيها: "لا توجد تقارير عن إصابات أخرى متعلقة بالحادث عند البيت الأبيض".