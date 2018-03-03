محرك بحث للأطفال يحميهم من مخاطر الإنترنت

يشعر الأهالي بالقلق من جلوس أطفالهم على الإنترنت واستخدام محركات البحث مثل "غوغل" و"ياهو"، التي تجعل الأطفال عرضة للتعرض لأي محتوى قد لا يناسب أعمارهم.

وقرر مبرمجون ابتكار محرك البحث "Kiddle"، المخصص للأطفال، والذي لا يسمح لهم بالوصول لأي محتوى لا يناسب عمرهم.

وتم تصميم محرك "كيدل" ليظهر نتائج بحث صديقة للأسرة ويقوم بتصفية المواقع ذات المحتوى السيئ أو الخادع.

ويعرض "كيدل" على الأطفال محتوى مناسب للأطفال بطريقة سهلة الفهم والاستيعاب مع استخدام الصور المعبرة بأسلوب واضح.

يذكر أن "كيدل" لا يدعم اللغة العربية.