شركة طيران "إسرائيليّة" تقدم طلبًا رسميًا إلى السعودية

أفادت صحيفة (يسرائيل هايوم) العبريّة، أنّ شركة الطيران "الإسرائيليّة" "إلعال" تقدّمت أمس بطلبٍ رسميٍّ إلى منظمة الطيران المدنيّ الدوليّ لمساعدتها على تلقي ترخيص من سلطات المملكة العربيّة السعوديّة لاستخدام المجال الجوي السعودي من أجل تنظيم رحلاتٍ جويّةٍ بين إسرائيل والهند.

ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الشركة، إلى أنّ “إلعال”، وهي الشركة الأكبر في "إسرائيل"، قامت بتقديم طلبٍ مُشابهٍ إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وزعمت المصادر أنّ الهدف من الطلب هو تجاريّ فقط، لأنّ السماح للشركة الهنديّة بعبور الأجواء السعوديّة سيؤدّي إلى تقصير مّدة الرحلة من "تل أبيب" إلى دلهي، الأمر الذي سنعكس على أسعار التذاكر، في ظلّ التنافس الحّاد بين الشركتين، وسيعود بالأضرار الماديّة على الشركة "الإسرائيليّة"، التي تُعاني من مشاكل اقتصاديّة جمّة بسبب التنافس مع الشركات الأجنبيّة التي تنقل الركّب من وإلى "تل أبيب".

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة كشفت، نقلاً عن مصادر رفيعة في "تل أبيب"، كشفت النقاب عن أنّه ضمن الاتفاقات التجاريّة التي وقعت في الهند بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ونظيره الهنديّ مودي، يوجد اتفاق يتعلّق بالرحلات الجوية بين البلدين، وفي مركزه المجال الجويّ السعوديّ، وأنّ الاثنان ينتظران جواب ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب الصحيفة العبريّة، فإنّ الزيارة التاريخية لنتنياهو، إلى الهند قد تكون قد أعدّت الأرضية لاتفاقٍ تاريخيٍّ يتعلّق بالعلاقات بين "إسرائيل" والسعودية، فبين الاتفاقات العديدة التي وقعّها الجانبين، برز اتفاق يتعلق بالرحلات الجوية بين البلدين، ناقش الطرفان في إطاره إمكانية الطيران فوق السعودية لتقصير الرحلات بين "تل أبيب" ودلهي.

وأعرب الجانب الهنديّ، بحسب المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة، عن نيته فحص الإمكانية لرغبته في تقصير الرحلة من دلهي إلى "تل أبيب" عبر الأجواء السعوديّة لأسبابٍ اقتصاديّةٍ، ومن ناحية "إسرائيل"، فإنّ الأمر يعني تطبيع العلاقات مع السعودية عبر الهند.

وقال مسؤولون من شركة الطيران الهندية، إير أنديا، لـ”يديعوت أحرونوت” إنّهم مستعدون للتوجّه إلى السعوديين بطلب استعمال مجالهم الجوي في الرحلات إلى "إسرائيل"، وأضافوا أنّ موافقة السعودية على هذا الأمر سيندرج في إطار لفتات تُقدّمها السعودية للهند.

يُشار إلى أنّ الرياض سارعت إلى نفي النبأ.