مصدر عسكري روسي: تصريحات واشنطن عن دفاعها الصاروخي كذب

وصف مصدر عسكري دبلوماسي روسي، اليوم السبت، تصريحات واشنطن التي زعمت فيها أن النظام الدفاع الصاروخي العالمي ليس موجها ضد روسيا، بأنها خداع وتضليل.

وقال المصدر: "من بين الدول المدرجة لدى الولايات المتحدة في قائمة ما يسمى بالمارقة، لن يكون هناك خلال العقود القادمة، أية أنظمة صاروخية استراتيجية، توجب إنشاء حلقة قوية من النظام الدفاعي الصاروخي الأمريكي العالمي".

وأضاف: "التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون في أعقاب الرسالة التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الاتحادية، وزعموا من خلالها أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ليس موجها ضد روسيا، خداع محض".

وأشار المصدر الروسي، إلى أن لدى الولايات المتحدة، أكثر من 400 صاروخ مدمجة في نظام دفاعي صاروخي عالمي واحد، موضحا أن أكثر من أربعين صاروخا اعتراضيا بعيد المدى منشورة في ولاية كاليفورنيا وألاسكا.

وقال إنه تم تزويد أسطولي المحيط الأطلنطي والباسيفيك الأمريكيين بالإضافة إلى القواعد الأمريكية في اليابان وإسبانيا، بنحو 180 صاروخا مضادا للصواريخ من طراز"Standart-3" ، و24 صاروخا من ذات الطراز في حالة تأهب في رومانيا، ويضاف إلى هذه الصواريخ أكثر من 150 أخرى منشورة على بطاريات نظام "ثاد".

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، أكدت الخميس الماضي، أن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية لا تستهدف روسيا، وأن موسكو "تعرف ذلك جيدا". وأكدت أن الدفاع الصاروخي الأمريكي موجه ضد "الدول المارقة". وقالت: "علينا أن نضمن امتلاكنا لوسائل الردع النووي، ونحن على قناعة بأننا مستعدون لحماية بلادنا مهما كان الخطر".