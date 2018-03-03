الاتحاد الدولي يقرر استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم

ستستخدم تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد اقرارها السبت في زوريخ من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب").

وقال المجلس في بيان "وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاجماع على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم خلال اجتماعه السنوي العام الـ132". وتابع "هذا الاجتماع الهام... يمثل حقبة جديدة لكرة القدم".

ولا يمكن اللجوء الى التقنية سوى في أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجهت اليه انذارا أو بطاقة حمراء.

ويعد المجلس المعروف بـ "البورد" بمثابة الناظم لقوانين كرة القدم ويتبع للاتحاد الدولي (فيفا). ويتألف من فيفا والاتحادات الاساسية لقوانين اللعبة: انكلترا، ويلز، اسكتلندا وايرلندا الشمالية.

وكان مرجحا اعتماد هذه التقنية التي حظيت بدعم واسع من مسؤولي الاتحاد الدولي، لاسيما رئيسه السويسري جاني انفانتينو، على رغم الانتقادات التي تلاقيها منذ بدء تجربتها.

وأضاف المجلس في بيانه "هذا الاجتماع التاريخي الذي قاده رئيس فيفا جاني انفانتينو، دشن عهدا جديدا لكرة القدم مع تقنية المساعدة بالفيديو التي ستساعد على تحسين النزاهة والعدالة في هذه الرياضة".

بدوره، شرح انفانتينو في مؤتمر صحافي "هذا حدث هام في كرة القدم. تم مناقشة هذا الموضوع منذ عقود. قررنا اختبار ("في ايه ار") في اذار/مارس 2016، لاننا اذا لم نختبره لم نكن لنعرف امكانية نجاحه".

وأضاف "في نهاية مرحلة الاختبار، توصلنا الى استنتاج مفاده ان "في ايه ار" جيدة لكرة القدم، للتحكيم، تجلب مزيدا من العدالة ولهذا السبب وافقنا عليها".