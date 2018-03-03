القيادي حبيب: تحقيق النصر ونهضة الأمة يتطلبان إعداد جيل قرآني فريد

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، أن تحقيق النصر والنهضة لشعبنا وأمتنا العربية يتطلب إعداد جيلٍ قرآني فريد قائم على تعلم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال حفل نظمته اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية في مسجد الرحمن شرق مدينة غزة لتكريم الدفعة الثالثة من "فوج القدس" في محافظة غزة لحفظ أجزاء من القرآن الكريم، بحضور الشيخ خضر حبيب، ومسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس رئيس جمعية اقرأ الشيخ عبد الفتاح حجاج، وقيادة الحركة في منطقة الشعف، إضافة إلى حشد جماهيري مهيب.

وقال حبيب في كلمة له خلال الحفل: "إن استمرار مشهد تكريم طلبة القرآن الكريم لهو فخر وعزة لنا كفلسطينيين ومسلمين، ويدلل على انحياز شعبنا الواضح لمنهج الإسلام العظيم وحفظ القرآن الكريم".

وأضاف: "استمرار المشهد يؤكد لنا أن الإسلام سيكون له جولة وصولة عما قريب في تحرير البلاد من المحتلين".

وأشار الشيخ حبيب، إلى ان حال الأمة اليوم لا يمكن أن يصلح كما صلح حال المسلمين الأوائل زمن رسول الله "محمد" صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعلم المسلمين وعلموا أبنائهم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت، أن الجيل الحالي يواجه تحديات ومعيقات كبيرة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يجتاح البلاد، لذلك علينا كآباء أن نربي أبنائنا على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته والاقتداء بسنة رسولنا الكريم لنحقق النصر الموعود.

من جهته دعا رئيس جمعية اقرأ الخيرية عبد الفتاح حجاج، أولياء الأمور لدفع أبنائهم للتسجيل في مراكز تحفيظ القرآن الكريم لما له من أهمية كبيرة في إعداد جيل النصر والتحرير.

وقال حجاج في كلمة له خلال الحفل: "لدينا الكثير من مركز تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للذكور والإناث، في مختلف مساجد قطاع غزة، وأقمنا الكثير من المشاريع والمسابقات وأهمها مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً والتي تنتهي في شهر 10 القادم".

بدوره قال أ. توفيق قنيطة: "هذا منظر مشرف وعظيم خاصة وأنهم فتية تعلقت قلوبهم بالمساجد وزاحموا أهل العلم من أجل حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته.

ودعا قنيطة، أولياء الأمور لدفع أنفسهم وأبنائهم للتسجيل في مراكز حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته لما له من فضل عظيم في تقويم سلوك الفرد في التعامل فيما بيننا خاصة مع الآباء والجيران.

وفي ختام الحفل كرمت الدعوية وجمعية اقرأ، المشرفين والمحفظين وأكثر من 200 طالب من حفظة أجزاء من القرآن الكريم.



































