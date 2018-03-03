بسبب تصريحات ترامب: مخاوف من حرب تجارية عالمية

أعرب مسؤولون أميركيون كبار عن قلقهم بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين وحرية دخول السوق والمعاملة غير العادلة التي تواجهها الشركات الأميركية في ثاني يوم من المحادثات مع كبير مستشاري الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض.

وعبّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو عن قلقه، أمس الجمعة، بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، وهو تدخل نادر للغاية في السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو في المنظمة.

وقال أزيفيدو في بيان مقتضب أصدرته المنظمة: "تشعر منظمة التجارة العالمية بقلق واضح إزاء الإعلان عن خطط أميركية لفرض تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم. احتمال التصعيد حقيقي، مثلما رأينا من ردود الفعل الأولية للآخرين"، مضيفا: أن نشوب "حرب تجارية ليس في مصلحة أحد. منظمة التجارة العالمية ستتابع الوضع بشكل وثيق جدا".

وثمة مخاوف دولية من حرب تجارية عزز احتمالاتها تصريح ترامب بأن "حروب التجارة جيدة وكسبها سهل"، وذلك غداة قراره فرض رسوم حمائية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الدولية.

بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء قرار يضرب صناعات دول الاتحاد الأوروبي"، ووصفت الإجراءات الأميركية بأنها "غير عادلة"، فيما حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو أومير من "حرب تجارية بين الأميركيين والأوروبيين لا يخرج منها أي طرف رابحا".

أما وزير خارجية ألمانيا، سيغمار غابرييل، فطلب من الاتحاد الأوروبي ردا حازما على الولايات المتحدة التي ستضرب بقرارها هذا آلاف الوظائف الأوروبية. كما عبّرت بريطانيا على لسان سفيرها في واشنطن عن قلقها، لأن رفع الرسوم ستكون له نتائج سلبية على صناعات الفولاذ والألمنيوم في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.



وفي موسكو صدر بيان تضامني مع الأوروبيين، وجاء فيه: "إن روسيا تدرس الوضع بعناية لجهة إعادة النظر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة".