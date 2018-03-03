الحمد الله: الرئيس سيصادق على الموظفين غداً ولم يعد لحماس "حجة"

قال رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس سيصادق غداً على 20 ألف موظف ضمن موازنة الحكومة للعام الحالي، ولم يتبق لحركة حماس حجة لاستكمال المصالحة.

وأوضح الحمد الله، في كلمة له اليوم السبت خلال فعالية في بلدة عناتا، أن حكومته ملتزمة بتحقيق المصالحة، حيث جرى إدراج 20 ألف موظف ضمن الموازنة، وهو الأمر كانت تعتبره حركة حماس مشكلة.

وأكد الحمد الله على ضرورة عودة كافة الموظفين المعينين قبل 14/6/2007 ، الذين يتقاضون رواتبهم بدون عمل، مشيراً إلى أن عودة الشرطة والدفاع المدني تعد متطلبات لتمكين أي حكومة و"عندما ذهبنا لغزة العام الماضي طلبنا ذلك ونحن نصرف على غزة شهرياً 100 مليون دولار دون أي جباية أو دخل".

وأضاف: "لا يمكن لحكومة شرعية أن لا تستطيع جباية الرسوم، وحماس هي التي تقوم الآن بجباية الرسوم وتصرفها".

وبين أن مفهوم التمكين الأمني للحكومة، ليس سلاح المقاومة بل هو الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية، الجباية والأمن الداخلي وسلطة الأراضي.

وأكد أنه لا يمكن لأي دولة أن يكون لها نظامين قضائيين في الضفة وغزة ويجب التوحيد بينهم وتسليمه لمجلس القضاء الشرعي.

وفيما يتعلق بملف القضاء، أشار الحمد الله، إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بنظامين قضائيين، والمطلوب توحيد النظام القضائي، وتسليمه للقضاء الشرعي، الذي شكله الرئيس محمود عباس.