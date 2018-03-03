منتدى الإعلاميين يطالب السلطة بالإفراج عن الصحفي أبو عواد

استنكر منتدى الإعلاميين اليوم السبت، تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال الصحفي أبو عواد.

وأوضح منتدى الإعلاميين، أن جهاز المخابرات اعتقل الصحفي عماد أبو عواد (يعمل في قناة القدس الفضائية) بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وفي وقت لاحق أعلن أبو عواد الإضراب عن الطعام والماء حتى يتم الإفراج عنه.

وأضاف المنتدى، أن الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة تواصل حملات الاعتقال والملاحقة والتضييق على عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بدلاً من مساندتهم في ظل ما يتعرضون له من الاحتلال الإٍسرائيلي في محاولة "فاشلة" لإسكات صوته.

وأعرب المنتدى عن الخطورة البالغة لاستمرار أجهزة أمن السلطة اعتقال الصحفيين، في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصحفيين في الضفة والتضييق عليهم.

واعتبر هذا الاعتقال وهذه الملاحقات انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ويجب وقفها فورا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

كما اعتبر المنتدى هذه الاعتقالات والاستدعاءات تأتي في ظل مساعي إنهاء الانقسام، وهوما يتطلب طي هذه الصفحة بدلاً من استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها أجهزة السلطة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية.

ودعا المنتدى، الأطر النقابية والمؤسسات الحقوقية والفصائل والقوى المجتمعية لتحرك نقابي ومجتمعي أكبر للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين.