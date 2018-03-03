الصحفي عماد أبو عواد يواصل إضرابه عن الطعام في سجون السلطة

يواصل الصحفي عماد أبو عواد من مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، في سجون أمن السلطة، رفضاً لاعتقاله السياسي.

وكان أبو عواد، قد أعلن الإضراب الفوري عن الطعام والماء رفضاً لاعتقاله السياسي للمرة الرابعة من قبل أجهزة أمن السلطة، التي اقتحمت منزله في البيرة، واعتقلته وصادرت حاسوبه الشخصي وهاتفه النقال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من جهاز مخابرات عباس، داهموا المنزل بحجة تفتيشه في البداية، دون أن يقدموا على التفتيش بصورة فعلية، ثم طلبوا الهاتف الشخصي له ومن ثم جهاز الحاسوب.

وأضافت المصادر، أن أمر التفتيش الذي ادعاه عناصر الجهاز تحول إلى اعتقال، حيث أقدم عناصر الجهاز إلى اعتقاله واقتياده إلى أحد المراكز برام الله.