مهندسو العقود بالأونروا يعتصمون لليوم السابع ويهددون بالإضراب عن الطعام

لم تحرك الصور الواردة من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين المقر "الرئيسي " بغزة حتى اللحظة مشاعر المسؤولين والقوى الوطنية في قطاع غزة، رغم أنها تقطع القلوب، بعد رفض إدارة الاونروا السماح لأبناء المهندسين المعتصمين في الداخل والبالغ عددهم 20 مهندساً من رؤية أبناءهم ومشاهدتهم ومعانقتهم.

صور الأطفال وبكاؤهم المستمر خلف أسوار "الأونروا"، وحديثهم من آبائهم المتواجدين في الطرف الآخر الرافضين للمغادرة رفضاً لقرار وقف عقودهم تبكي القلوب، ولكنها لم تحرك المشاعر الوطنية للوقوف مع قضيتهم.

وهدد المهندسون داخل الأونروا والبالغ عددهم 20 مهندساً في الدخول في إضرابٍ مفتوح مع دخولهم اليوم السبت يومهم السابع التوالي، مشيرين إلى أنهم سيقومون بخطوات تصعيدية نقابية حتى تحقيق جميع مطالبنا المشروعة.

وبين المهندسون المعتصمون داخل المبنى الرئيسي لليوم السابع أنهم يعانون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية، مناشدين الرئيس محمود عباس "ابو مازن" ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله وقادة الفصائل وكل الأحرار وأصحاب الضمائر الحية من شعبنا، بالتدخل بشكل فوري وعاجل لإيجاد حل عادل ومنصف لقضيتهم.

ويشار الى ان 95 مهندساً قد ابلغهم مدير عمليات الاونروا الأسبوع الماضي عن ايقاف عقودهم بشكل مفاجئ بحجة قرار ترامب لايقاف تمويل الاونروا ، رغم وجود اتفاق بعد تشكيل لجنة لبحث قضيتهم على تثبيت عدداً من المهندسين ممن بلغ عدد سنوات عملهم 7 سنوات متتالية .