كحلون يهدد نتنياهو: سأحل الحكومة إن لم تمر الميزانية

هدد وزير المالية بحكومة الاحتلال، "موشيه كحلون" بحل الحكومة إن لم يتم ايجاد حل لقانون تجنيد المتدينين.

وأشارت القناة الثانية العبرية الى أن كحلون هاتف رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء اليوم الجمعة، وطلب منه ان يتم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2019 في الموعد المحدد بعد أسبوعين.

و وفقاً للقناة العبرية، فقد هدد كحلون نتنياهو بأنه في حالة عدم المصادقة على الميزانية سيضطر لحل الحكومة والذهاب للانتخابات.

وجاءت المكالمة بين كحلون ونتنياهو في اعقاب مطلب الاحزاب المتدينة بتأجيل التصويت على الميزانية حتى يتم حل ازمة قانون التجنيد لليهود المتدينين، الأمر الذي رفضه كحلون.

وفي اعقاب تهديد كحلون، سيضطر رؤساء الاحزاب المتدينة التوجه للحاخامات ليشرحوا لهم الازمة في داخل الحكومة وفي حالة رفض الحاخامات تهديد كحلون فحينها ستكون الحكومة "الاسرائيلية" امام ازمة حقيقية.