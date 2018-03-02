ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

حارسة أمن تطلق النار على نفسها في مطار "بن غوريون"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:34 - 02 مارس 2018
مطار بن غوريون مطار بن غوريون
مشاركة

اطلقت حارسة أمن تعمل في شركة "سويسبوت" للطيران النار على نفسها في مطار "بن غريون".

و وفقاً لموقع مفزاك الإخباري العبري، فقد تم نقلها لمستشفى "تل هشومير"، دون أن يذكر مزيداً من المعلومات عن حالتها الصحية، و لا الدافع الذي جعلها تطلق النار على نفسها.

متعلقات