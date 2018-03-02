حارسة أمن تطلق النار على نفسها في مطار "بن غوريون"

اطلقت حارسة أمن تعمل في شركة "سويسبوت" للطيران النار على نفسها في مطار "بن غريون".
و وفقاً لموقع مفزاك الإخباري العبري، فقد تم نقلها لمستشفى "تل هشومير"، دون أن يذكر مزيداً من المعلومات عن حالتها الصحية، و لا الدافع الذي جعلها تطلق النار على نفسها.
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