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اكتشاف طريقة لعلاج سرطان البنكرياس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:48 - 02 مارس 2018
جراحية جراحية
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اتضح للعلماء أن تناوب التسخين والتبريد يساعد في تدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس، عندما لا ينفع العلاج الشعاعي والكيميائي.

وجاء في البيان المنشور في موقع "ميديكال إكسبريس"، أن سرطان البنكرياس هو أحد أشكال السرطان الفتاكة، حيث يفارق الحياة 95 بالمئة من المصابين به، وذلك لعدم وجود علاج فعال ضده، وحتى المصابين الذين خضعوا لعملية جراحية لاستئصال الجزء المصاب فإنهم ينتكسون ثانية. كما أن الطرق التقليدية المستخدمة في العلاج غير فعالة، بالإضافة إلى أن الأدوية المركبة لها تأثير سام.

استخدم العلماء خلال الدراسة خلايا سرطانية من نوع "PANC-1" و"BxPC-3" وقد تم تسخين هذه الخلايا لدرجة حرارة تتراوح بين 45-50 درجة مئوية، ثم تجميدها إلى ناقص 10-20 درجة مئوية. استمرت عملية التسخين خمس دقائق، بعد ذلك تابع الباحثون حالة هذه الخلايا خلال سبعة أيام.

وبالنتيجة، اكتشف العلماء أن الخلايا السرطانية تموت تقريبا عندما ترتفع الحرارة إلى 48-50 درجة مئوية ومن ثم تنخفض إلى ناقص 25 درجة مئوية. لذلك يدرس العلماء مدى فعالية هذه العملية معكوسة، حيث تُجمد الخلايا السرطانية أولا، ثم تُسخن.

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