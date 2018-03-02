السفارة الفلسطينية تنفى ما تم تداوله حول فتح معبر رفح الاسبوع القادم

نفت السفارة الفلسطينية في القاهرة مساء اليوم الجمعة، ما تم تداوله حول فتح معبر رفح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين.

و قال الدكتور دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، بأن سفارته لم تبلغ بأي جديد فيما يخص معبر رفح البري.

و أوضح السفير بأن السفارة في القاهرة ليس لديها أي معلومات حول الأخبار المتداولة عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل أمام حركة المسافرين كما نشرت بعض صفحات إخبارية على الفيس بوك.

وأكد اللوح، بان السفارة ستقوم بنشر أي معلومات متوفرة لديها عبر موقع السفارة الرسمي وعبر وسائل الاعلام الرسمية، من أجل وضع المواطنين والمسافرين في صورة الأوضاع.

ودعا كافة وسائل الاعلام الى تحرى الدقة والموضوعية والمصداقية في نشر الاخبار المتعلقة في معبر رفح، والعودة الى مصدرها الرسمي وهو المركز الإعلامي التابع لسفارة فلسطين بالقاهرة.