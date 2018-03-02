محمد بن سلمان يزور مصر الأحد لبحث ملفات “حيوية”

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مصدر دبلوماسي إن “الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ زيارة رسمية إلى مصر الأحد المقبل يلتقي خلالها الرئيس السيسي لبحث عدد من الملفات الحيوية”.

وأضاف المصدر، أن “ولي العهد السعودي سيبحث في القاهرة عددًا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، ومن بينها القضية السورية التي ترعى القاهرة مبادرة بشأنها كشفت الخارجية المصرية عن ملامحها خلال الفترة الماضية”.

وأشار إلى أن “ولي العهد السعودي سيحضر لقاء يجمع رجال الأعمال المصريين والسعوديين في القاهرة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاستثمارية”.

وشهدت العلاقات المصرية السعودية تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الصناعة المصري طارق قابيل.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضي، “حالة الطوارئ” لاستقبال الأمير محمد بن سلمان، وأغلق أمن المطار، ساحات انتظار السيارات، وفتح استراحة كبار الزوار.

ووصلت طائرة خاصة تحمل أمتعة محمد بن سلمان، كان في استقبالها في المطار العاملون بالسفارة السعودية.

يذكر أن مصدرًا حكوميًا سعوديًا أعلن في وقت سابق أن الأمير محمد بن سلمان سيزور واشنطن في 19 آذار/ مارس الجاري.