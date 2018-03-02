اصابة ضابط وجندي بجيش الاحتلال خلال مواجهات في الخليل وعزون

اصيب عصر اليوم الجمعة ضابط "اسرائيلي" بحجر في وجهه بجروح طفيفة خلال المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في مدينة الخليل.
كما اصيب جندي من جيش الاحتلال بصورة طفيفة خلال المواجهات مع الشبان الفلسطينيين في بلدة عزون قرب قلقيلية.
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