نور المعرفة تستأنف حملة "بسمة فقير" بتوزيع الدجاج على الأسر المستورة

قام فريق بسمة فقير-جمعية نور المعرفة صباح اليوم الجمعة، بتوزيع الدجاج على الأسر المستورة ضمن مبادرتها التكافلية " بسمة فقير " للتخفيف عن كواهل الأسر المستورة والمعوزة، ولتعزيزاً مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

وفي كلمة لرئيس الهيئة الإدارية أ.عبد الجليل عبد الحميد غراب الذي بدأ حديثه بعبارة قال فيها " لا نبتغي من المبادرة إلا الأجر والثواب من الله "، حيث أعرب بأن المبادرة تقوم بعدة أنشطة خيرية لمساعدة الأسر المحتاجة والأيتام، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من خلال تبرعات أهل الخير.

وأعرب أحد المستفيدين عن شكره وامتنانه لنور المعرفة لما تقدمه من أجل اسعاد الفقراء والمحتاجين، ورسم البسمة على شفاه أطفالهم.

وتحدثت الأخت أم حسين وهي إحدى المستفيدات اليوم من المبادرة وقدمت شكرها لنور المعرفة، وقالت بأن هذا العمل ليس بجديد ولا غريب على نور المعرفة من تفانيها في تنفيذ المبادرات الخيرية لدعم الفقراء والمحتاجين.

وأفاد منسق مبادرة بسمة فقير أ.أحمد غراب بأن مبادرة بسمة فقير تقوم على الحس الإنساني والتطوعي، والتنقل بين الفقراء والمحتاجين، ودعمهم بالاحتياجات الأساسية والضرورية للعيش بكرامة، وأوضح بأن أنشطة المبادرة قائمة على الجهود الشخصية من أهل الخير، يتشاركون ويتسابقون في عمل الخير، ونشر السعادة بين المحتاجين والأيتام.