اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والتي خرجت اليوم الجمعة، تنديدا بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل".

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق تم التعامل معها ميدانيا في مركز الاسعاف والطوارئ الخاص بالقرية.

وكانت المسيرة قد انطلقت بدعوة من حركة "فتح" بمشاركة المئات من ابناء القرية وعدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين باتجاه مستوطنة "قدوميم" الا ان جنود الاحتلال تصدوا لهم وطاردوهم دون ان يبلغ عن اعتقالات.