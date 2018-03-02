إصابة خمسة شبان خلال المواجهات على حدود غزة

أصيب خمس مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة على طول الشريط الحدودي للقطاع.

وأفاد مراسلنا، مواجهات اندلعت شرق خانيونس ودير البلح وغزة وجباليا، عقب صلاة الجمعة، واطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع ، ما أدلى إلى إصابات بالرصاص والاختناق.

وأفاد المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجراح متوسطة شرق خانيونس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب رابع شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب شاب خامس بجراح متوسطة في القدم شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

يشار، إلى ان مواجهات تندلع كل يوم جمعة على الشريط الحدودي للقطاع، في إطار الفعاليات الشعبية الرافضة للقرار الأمريكي الذي أعلنه دونالد ترامب في السادس من ديسمبر باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.