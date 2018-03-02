تقرير حقوقي: "إسرائيل" قتلت 8 مواطنين خلال فبراير

أفاد تقرير حقوقي رسمي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ثمانية فلسطينيين وأصاب المئات خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وقال مركز "عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير صدر عنه اليوم الجمعة، إن ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب 350 آخرون بالرصاص الحي والمعدني "الإسرائيلي"، فضلا عن 300 إصابة أخرى جراء استنشاق الغاز المنبعث من قنابل أطلقها الاحتلال لقمع فعاليات احتجاجية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الشهر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال جيش الاحتلال لما لا يقل عن 420 مواطنا من مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ بينهم عشرات الأطفال.

وأشار إلى تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين بشكل ملحوظ في الضفة الغربية ومدينة القدس، ما أسفر عن إصابة 20 فلسطينيا.

وخلال شباط/ فبراير الماضي، واصلت الحكومة "الإسرائيلية" المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس وبيت لحم ونابلس، في حين صادرت أكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية.

وفي المقابل، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي عمليات هدم بحق 54 منشأة فلسطينية؛ 8 منازل و46 منشأة زراعية وتجارية، فضلا عن توزيع 40 إخطاراً بالهدم في مناطق مختلفة من القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ورصد التقرير عشرات الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة، والتي شملت 59 عملية إطلاق نار على المشاركين في المسيرات الحدودية والمزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، بالإضافة إلى 3 عمليات قصف مدفعي، و14 غارة جوية و5 عمليات توغل شرق قطاع غزة.

وأسفرت تلك الاعتداءات -بحسب التقرير -عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلين، وإصابة 87 مواطنا بجراح مختلفة، بالإضافة إلى مصادرة وتضرر 3 مراكب للصيد، واعتقال 19 فلسطينيا.