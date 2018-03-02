"نادي الأسير": الاحتلال يصدر 46 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم صحفية

قال "نادي الأسير"، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أصدرت 46 أمر اعتقال إداري، بحقّ أسرى فلسطينيين؛ ليرتفع عددها منذ بداية شهر شباط/ فبراير الجاري إلى 110 أوامر.

وأضاف النادي، في بيان له اليوم، أن من بين أوامر الاعتقال الإداري الصادرة، قرار سلطات الاحتلال بحقّ الأسيرة الصّحفية بشرى الطويل، وهي من مدينة البيرة (شمال القدس) لمدّة أربعة شهور.

وأفاد محامي "نادي الأسير"، محمود الحلبي، في سياق البيان، أنها أسيرة محرّرة، أعاد الاحتلال اعتقالها في الأول من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، وأصدر بحقّها في البداية قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وأضاف المحامي أن من بين الأوامر الصّادرة كذلك، عشرة أحكام صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يُشار إلى أن الصحفية الطويل (24 عامًا)، هي كريمة القيادي في حركة "حماس"، جمال الطويل، ودرست الإعلام في الكلية "العصرية" بمدينة رام الله، وترأست قبل اعتقالها مؤسسة "أنين القيد" الحقوقية التي تُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت المصادر الحقوقية، أن سلطات الاحتلال تحتجز 182 طفلًا في سجن "عوفر" ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من بينهم 67 جرى اعتقالهم خلال شهر شباط الماضي، (من أصل 350 طفلًا في السجون الإسرائيلية).

ولفتت إلى أن ثلاثة أطفال في سجن "عوفر" رهن الاعتقال الإداري، مبينة أن عدد الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال ونُقلوا إلى معتقل "عوفر" وصل إلى 117 منذ بداية العام الجاري 2018.