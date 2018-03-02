المستوطنون يحتفلون بعيد “المساخر” وسط الخليل

احتفل العشرات من المستوطنين المتطرفين "بعيد المساخر" وسط مدينة الخليل، وانطلقت مسيرة الاحتفال من منطقة تل الرميدة باتجاه شارع الشهداء وسوق الخضار القديم والسهلة، وبعدها باتجاه الحرم الابراهيمي.

ولتامين مسيرة المستوطنين اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الحواجز والطرق المؤدية لمنازل المواطنين في منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء والبلدة القديمة.

وتم احتجاز الناشط عيسى عمرو لعدة ساعات بحجة استفزاز المستوطنين والتواجد في منطقة عسكرية مغلقة.

وذكرت مصادر تجمع شباب ضد الاستيطان إن المستوطنين المتطرفين هتفوا ضد المسلمين وضد الشعب الفلسطيني بهتافات” نابية وعنصرية".